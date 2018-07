Com elenco 'triste', Santos passa a pensar no Brasileiro Em clima de tristeza, o Santos voltou a trabalhar nesta sexta, no CT Rei Pelé, dois dias depois de ser eliminado da Copa Libertadores pelo Corinthians, quarta-feira à noite, no Pacaembu. Até o sempre brincalhão e alegre Neymar estava de cabeça de baixa.