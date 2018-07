Com elenco variado, técnico do Arsenal prevê duelo difícil na Liga Europa

Após estrear com vitória na Liga Europa, há duas semanas, o Arsenal deve ter um elenco mais variado no seu segundo jogo na competição, nesta quinta-feira, contra o BATE Borisov, na Bielo-Rússia. O técnico Arsène Wenger prometeu um time que mescla jogadores jovens e mais experientes neste duelo válido pelo Grupo H.

"Teremos um time experiente com jovens jogadores no banco de reservas. Estamos com um calendário bem apertado e este é um jogo importante. E é por isso que apenas um ou dois jogadores mais jovens vão começar jogando nesta quinta", afirmou o treinador do clube londrino.

Wenger não confirmou a equipe titular, mas indicou o atacante Olivier Giroud e o zagueiro Per Mertesacker começando a partida. Também prometeu as presenças dos jovens Reiss Nelson, meia-atacante de apenas 17 anos, e Joe Willock, meia de 18 anos.

O treinador acredita que o time inglês não encontrará um jogo fácil na Bielo-Rússia. "Os times do país sempre apresentam habilidade técnica em suas formações. E lembro que a França teve um jogo difícil contra a seleção bielo-russa lá", recordou Wenger, referindo-se ao empate sem gols entre as duas seleções, em setembro do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O Arsenal lidera o Grupo H da Liga Europa, com três pontos, graças ao triunfo na estreia. O BATE Borisov e o Crvena Zvezda, da Sérvia, têm um ponto cada. E o Colônia, da Alemanha, ainda não pontuou.