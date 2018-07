Com Eliandro lesionado, Guarani volta ao mercado e procura Bruno Mendes

A notícia de que o atacante Eliandro vai desfalcar o Guarani por até seis semanas por causa de duas lesões na coxa esquerda preocupou o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. Por isso, o clube voltou ao mercado e já trabalha com alguns nomes para repor a baixa. Um deles é o de Bruno Mendes, que rescindiu contrato com o Vitória de Guimarães, de Portugal, na última terça-feira.

Cria das categorias de base do Guarani e promovido ao profissional em 2012, quando Vadão era técnico, Bruno Mendes visitou o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), há cerca de um mês. Na época, foram feitas muitas especulações, mas o jogador disse que a visita foi apenas para rever os amigos.

Com a notícia da rescisão, Bruno Mendes foi procurado pelo diretor-executivo de futebol Nei Pandolfo e disse que não está disposto a aceitar uma redução radical em relação ao salário que ganhava na Europa. Diante das dificuldades, o clube estuda sigilosamente outros nomes menos badalados.

No momento, Caíque é o único jogador do elenco que tem características parecidas com as de Eliandro. Enquanto isso, Rafael Silva, principal cotado para ser o substituto, ainda não teve o nome divulgado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Para o jogo deste sábado contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), o meia paraguaio Braian Samudio pode ser escalado na função. Durante a disputa da Série C do ano passado, quando atuava pelo Boa, ele chegou a atuar na posição. Caíque e Luis Fernando também brigam pela vaga, como até o experiente Fumagalli pode entrar no time depois de folgar na vitória sobre o ABC, em Natal, pelo nascimento do filho.

O confronto vale a liderança da Série B, já que o Guarani é líder e o adversário vice-líder, ambos com 22 pontos. O time paulista está na frente porque tem sete vitórias, uma a mais que os gaúchos.