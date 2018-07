Com Elias, Tite ensaia escalação para clássico contra o Palmeiras

Como escalou reservas na partida contra a Ponte Preta, no meio da semana, Tite aproveitou a quinta-feira e já treinou o time titular para enfrentar o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. A novidade foi a presença de Elias na atividade, realizada no CT do Parque Ecológico. Dessa forma, o Corinthians deve apostar em seus melhores jogadores para superar o rival, mesmo estando classificado para a próxima fase do Estadual.

O volante Elias está recuperado da lesão que sofreu na perna esquerda que o tirou de atividade desde 17 de fevereiro. A ideia de Tite é que Elias volte a ter ritmo de jogo, já pensando na próxima rodada da Libertadores. O treinador, porém, adiantou que o Elias não deve começar o clássico como titular.

Tite quer que Elias tenha condições ideais para enfrentar o Santa Fe, em Bogotá. Rodriguinho tem tudo para começar jogando o clássico. Maycon seria a segunda opção do treinador. Sem Cássio, que ficou na academia, Tite treinou o Corinthians com: Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Lucca; André. Romero, que vem ajudando o Corinthians com gols importantes, ficará no banco, a não ser que o treinador pense em alguém pela direita para segurar Egídio em seu campo de defesa.