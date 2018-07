Com Elias machucado, Bruno Henrique quer mostrar serviço a Tite

Como Elias sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante a partida do Corinthians contra o Bayer Leverkusen, sábado, nos EUA, Bruno Henrique está tendo a oportunidade de mostrar serviço ao técnico Tite. O jogador, que foi titular durante parte do Brasileirão, foi escalado na equipe principal no treino de terça-feira e voltou a jogar com os titulares nesta quarta-feira.

"Elias é meu amigo. Fora de campo nos damos muito bem. Jamais torceria por uma lesão. Enquanto ele ficar fora, vou tentar fazer minha função o melhor possível", comentou o volante, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva. "Um clube como o Corinthians é muito grande, se exige muito. Quanto mais jogadores de qualidade, melhor. Estamos formando um elenco muito forte", destacou.

Bruno Henrique, que chegou ao clube no ano passado, também comentou sobre os primeiros dias de contato com o técnico Tite. "Ele é um cara muito pilhado, gosta muito do que faz, apaixonado pelo que faz. Ele cobra demais, quer 110% dos jogadores. Sempre tive vontade de trabalhar com ele. Vou crescer muito com ele", acredita.

Contratado no início do ano passado, Bruno Henrique foi titular em 16 jogos do Brasileirão. Agora, terá que disputar vaga com Ralf, Cristian e Elias. "Acho que cresci muito no Brasileiro e aumentei minha confiança. Começo esse ano com ainda mais confiança. Tenho muito para crescer e espero corresponder."