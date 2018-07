Com Elkeson no ataque, Botafogo empata jogo-treino

Elkeson ocupou a posição do atacante uruguaio Loco Abreu, que se recupera de uma torção no joelho direito. "Estou procurando me adaptar a essa nova função. É claro que preciso do ritmo para saber o que posso fazer no ataque. Tento fazer o que o Oswaldo pede nos treinos porque sei que terei um ganho no futuro. Só de estar voltando a equipe já é uma motivação muito grande para mim", disse.

Como o Botafogo só volta a jogar em 7 de julho, contra o Bahia, Elkeson quer aproveitou o tempo para adquirir segurança na nova função. "Querendo ou não foi bom para mim esse intervalo, se o Oswaldo me utilizar nessa função. Terei alguns dias a mais para me adaptar. É claro que é nos jogos que veremos como reagirei, mas espero que possa entrar fazendo gols e mostrando o futebol que a torcida quer ver", afirmou.

No jogo-treino desta sexta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira testou o volante Lucas Zen no lugar de Jadson. Já o zagueiro Fábio Ferreira e o meia Fellype Gabriel foram poupados da atividade. Assim, o Botafogo começou o duelo com a seguinte formação: Jefferson; Lucas, Brinner, Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Lucas Zen, Renato, Andrezinho, Vitor Júnior e Jeferson; Elkeson.