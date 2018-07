Com Enderson Moreira como técnico, Santos tenta retomar o rumo

Pela primeira vez sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Santos sobe a serra e recebe o Vitória, neste sábado às 18h30 no Pacaembu. O time precisa da vitória para dar início a uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Entra em campo confiante - muito mais pela fragilidade do adversário, lanterna da competição, do que pela chegada do novo treinador.

A inesperada saída de Oswaldo de Oliveira desagradou a parte da torcida e surpreendeu a maioria dos jogadores. O Santos fez promoção para tentar lotar o Pacaembu, baixando para R$ 5 o preço da meia-entrada do tobogã - o mais caro é a inteira do setor vip das cadeiras cobertas azuis, que custa R$ 80 - e colocou à venda 30 mil ingressos, mas até sexta o jogo havia despertado pouco interesse.

Com a fraca campanha do time no Brasileiro e a ausência de Robinho, até a noite de sexta tinham sido vendidos apenas 6.300 entradas. Sobram ingressos para todos os setores e as bilheterias do Pacaembu vão ficar abertas até a hora do jogo.

Enderson teve tempo para impor o seu método de trabalho. Nos quatro treinos que orientou (dois deles coletivos), o recém-chegado não mexeu na base que herdou de Oswaldo de Oliveira, mas fez mudanças táticas, além de mostrar que um dos motivos da sua escolha foi o de conhecer Leandro Damião desde de 2010, quando trabalharam juntos time B do Internacional, e ter grande possibilidade de recuperar o atacante de R$ 42 milhões.

Em um dos treinos, Enderson chegou a gritar com Damião, para lembrá-lo de que está proibido de se afastar da área para ajudar na marcação ou para buscar a bola. E a ordem para Thiago Ribeiro e Gabriel é para que deixem de ser jogadores de lado do campo e ajudem mais o camisa 9.

"Leandro Damião tem qualidade, boa velocidade, é alto e cabeceia bem. O importante é que saibamos identificar as características dele para colocá-las dentro da ideia de jogo do treinador e da equipe e para que ele faça o que está acostumado a fazer", disse.

Com a atenção especial que recebeu do novo comandante, Damião até parecia outro jogador nos últimos treinos, sendo mais participativo e arriscando nas finalizações, inclusive voltando a tentar o gol de bicicleta, uma de suas obsessões. Enderson disse na coletiva que concedeu após o treino, no CT Rei Pelé, que chegou ao Santos com o desafio de sugar o máximo da capacidade de cada jogador, em especial do atacante.

Além de Damião, que volta a ser titular depois de ter sido reserva no primeiro tempo dos dois últimos jogos de Oswaldo, Enderson também muda um nome no meio de campo. Com a ausência de Alison, que está com a seleção sub-21 no Catar, o titular normalmente seria Alan Santos, mas o novo treinador optou por Souza.

Enquanto Robinho não volta da seleção brasileira, Gabriel ainda vai ter um lugar no time. Será pelo lado direito, onde jogava e não rendia bem no ano passado, mas com orientação para ficar mais para dentro, quase como meia.

Sobre a estreia, Enderson admite que estará pressionado pela necessidade que o time tem de vencer e mostrou preocupação com o treinador adversário. "O Vitória é o lanterna, mas sei do que o Ney é capaz de mobilizar para a partida. Ele tem uma boa organização tática e joga sempre para vencer. Temos tido nas últimas semanas resultados inesperados e o futebol brasileiro é assim. Sabemos que será um jogo difícil e contamos com o apoio do nosso torcedor para buscar o resultado."

Motivado. O Vitória vai mal no Brasileiro, mas conseguiu avançar à fase internacional da Copa Sul-Americana. Neste sábado, os baianos devem se fechar na defesa e tentar somar pelo menos um ponto no Pacaembu.

Apesar das constantes derrotas que vem sofrendo no Campeonato Brasileiro, o Vitória, está embalado para encarar o Santos neste sábado. O motivo foi o triunfo contra o Sport na última quarta-feira, que classificou o time baiano às oitavas de final da Copa sul-americana.

Após atividade recreativa no campo principal do estádio Barradão, em Salvador, nesta sexta, o técnico Ney Franco relacionou 21 jogadores para o duelo em São Paulo.

O volante Neto Coruja, que sofreu uma entorse no tornozelo na semana passada, se recuperou e foi convocado para jogar. Outra novidade para esta partida foi a presença de Matheus Salustiano, que havia ficado de fora das últimas listas. Entretanto, Ney Franco não poderá contar com Escudero, Roger e Kadu - todos lesionados.

FICHA TÉCNICO

SANTOS - Aranha, Cicinho, Edu Dracena, David Braz, Zé Carlos, Arouca, Souza, Lucas Lima, Gabriel, Leandro Damião, Thiago Ribeiro. Técnico: Enderson Moreira

VITÓRIA - Gatito Fernández; Ayrton; Luiz Gustavo; Ednei; Juan; Adriano; Richarlyson; Luís Aguiar; Marcinho; Dinei; Caio; Técnico: Ney Franco

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR). Local: Pacaembu, em São Paulo. Horário: 18h30. Na TV: Pay-per-view