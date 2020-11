Com Enderson Moreira pressionado, Goiás enfrenta o São Paulo no Morumbi

Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Goiás vai precisar surpreender o São Paulo neste sábado, a partir das 19 horas, no Morumbi, pela 20ª rodada, se quiser diminuir a pressão sobre o técnico Enderson Moreira.

Contratado para o lugar de Thiago Larghi, o treinador ainda não venceu nenhuma partida até aqui. São três empates e cinco derrotas. O aproveitamento de 12,5% vem fazendo Enderson balançar no cargo.

"Acho injusto colocar os maus resultados só na conta dele. Acho que todo mundo tem que tem que assumir a responsabilidade, essa bronca, e não vejo como um fator que vá que vá melhorar uma saída agora. Acredito que a comissão técnica tem feito um bom trabalho", afirmou o goleiro Tadeu.

Ao todo, o Goiás não sabe o que é vencer há nove jogos no Brasileirão. A sequência negativa fez o time, que teve duas partidas adiadas, amargar a lanterna do campeonato com apenas 12 pontos.

Não bastasse a situação difícil, Enderson tem problemas para escalar o Goiás. O lateral-direito Edilson foi para o Avaí, o lateral-esquerdo Jefferson e o atacante Keko estão suspensos, enquanto o zagueiro Fábio Sanches e o meia Daniel Bessa seguem lesionados. Já o meia Shaylon pertence ao São Paulo e não joga por cláusula contratual.

Por outro lado, o treinador tem as voltas do volante Sandro e do atacante Victor Andrade. Já o zagueiro Chico e o volante Gustavo Blanco tiveram as documentações regularizadas e podem estrear.