Com energia renovada, Desábato projeta duelo difícil ao Vasco contra Corinthians

O Vasco terá contra o Corinthians neste domingo, em Brasília, a volta de quatro jogadores importantes para o esquema tático do técnico Jorginho. Poupados da viagem ao Equador para a partida contra a LDU, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Ramon, o meia Yago Pikachu e o volante Desábato se juntaram ao grupo na capital federal para o duelo pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o período que permaneceram no Rio de Janeiro, os jogadores recarregaram as energias e fizeram treinamentos específicos com o intuito de diminuir os efeitos provocados pela sequência de partidas da última semana - o Vasco jogou quatro vezes em 10 dias. De acordo Desábato, o objetivo foi atingido e todos estão mais do que preparados.

"Seria lindo jogar numa competição de importância como é a Sul-Americana, mas foi um período que aproveitamos para descansar. Não viajamos em virtude da sequência de partidas, disputamos muitos jogos na semana passada, mas continuamos trabalhando no Rio. Estamos preparados para ajudar o Vasco nessa partida contra o Corinthians", declarou o argentino.

Desábato sabe das dificuldades que o Vasco terá contra o Corinthians no estádio Mané Garrincha. "Achamos que será um jogo muito difícil. Vamos enfrentar o Corinthians, uma equipe de muita qualidade, mas sabemos que podemos vencer. Se vencermos, vamos somar pontos fundamentais e que nos manterão na briga pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Essa partida é muito importante para o nosso time", afirmou.

A expectativa de todos no Vasco é por um bom público na manhã deste domingo - o jogo começará às 11 horas. "É importante chegar e saber que teremos o apoio do nosso torcedor. Vamos fazer do Mané Garrincha a nossa casa no domingo. Me falaram que a torcida do Vasco é muito forte aqui e que estará do nosso lado no domingo. Esse apoio será importante, pois aumentará nossa confiança e fará com que a gente se sinta em São Januário", concluiu o volante.