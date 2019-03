Com ênfase nas bolas paradas, São Paulo fecha preparação para encarar Bragantino

O São Paulo encerrou neste sábado a sua preparação feita durante a semana para a partida contra o Bragantino, neste domingo, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista. A preocupação do técnico interino Vagner Mancini é com as jogadas de bola parada e elas foram bastante treinadas no CT da Barra Funda, na capital.

Vagner Mancini complementou os trabalhos táticos realizados ao longo da semana e calibrou as cobranças de faltas e escanteios, tanto defensivas como ofensivas. Para ajustar as batidas, o grupo recebeu uma série de instruções do interino, que posicionou os atletas na grande área e variou os estilos das cobranças - abertas e fechadas.

Diante do Bragantino, o São Paulo tentará acabar com um incômodo jejum de cinco partidas sem vitórias na temporada, sendo três delas no Estadual e duas na Copa Libertadores. Além disso, um resultado positivo em Bragança Paulista fará o time ultrapassar o Ituano e o recolocará na zona de classificação para as quartas de final.

Quem tem a volta confirmada é o meia Hernanes, recuperado de uma tendinite na perna direita que o tirou do confronto contra o Red Bull Brasil no domingo passado. Além dele, o volante Willian Farias - livre das dores após uma contratura na coxa direita - também está de volta depois de um jogo ausente.

O meio-campista Araruna, recuperado de contratura no adutor direito, reforça o time após dois jogos. Já o lateral-esquerdo Edimar, inscrito na última sexta-feira, está convocado pela primeira vez na temporada. Por fim, o jovem Toró fecha a lista com as novidades.

Confira a lista com os atletas relacionados do São Paulo:

Goleiros - Thiago Volpi e Jean

Defensores - Bruno Alves, Anderson Martins, Arboleda, Bruno Peres, Edimar, Igor Vinícius e Léo

Meio-campistas - Hernanes, Willian Farias, Jucilei, Araruna, Nenê, Jonathan Gomez, Luan e Everton Felipe

Atacantes - Pablo, Helinho, Diego Souza, Antony, Toró e Rodrigo