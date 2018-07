Com Engenhão limitado a 34 mil, Botafogo vende ingressos a preço único de R$ 40

A comercialização dos bilhetes foi aberta às 18 horas desta segunda para os sócio-torcedores do clube e os preços foram fixados a R$ 40 para todos os setores do estádio, exceto os camarotes do setor leste, vendidos a R$ 80. Para todos estes setores há venda de meia-entrada, a R$ 20 e R$ 40, para estudantes, além de gratuidade para idosos, menores de 12 anos e portadores de deficiência nos setores sul e leste.

A venda para os sócios começou a ser feita nesta segunda por meio do site www.futebolcard.com e começará a ser realizada nos postos físicos na quarta-feira, sendo que o Engenhão terá sua capacidade limitada a 34.171 torcedores no sábado. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube informou que o setor norte da arena ficará fechado por causa de obras no local.

Com 71 pontos na Série B, o Botafogo terá pela frente um América-MG que também já assegurou acesso à elite nacional. Quarto colocado, com 64 pontos, o time de Belo Horizonte conquistou o objetivo ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, no último sábado, em casa, pela penúltima rodada.