Com entorse, Dátolo ainda é dúvida no Atlético-MG

Levir Culpi ainda não sabe se poderá contar com o meia Dátolo para o jogo do Atlético Mineiro contra o Vitória, neste domingo, no Independência. O jogador sofreu uma entorse no pé direito durante a partida contra o Santos, na noite de quinta-feira, e faz tratamento para tentar se recuperar a tempo de entrar em campo no domingo.

Sem ter seu retorno garantido, Dátolo virou dúvida. E deve ser poupado em parte das atividades deste sábado. O meia ainda será submetido a avaliação física no mesmo dia para saber se terá condições de ser relacionado para o confronto com o Vitória.

Enquanto Dátolo é dúvida, o lateral-esquerdo Emerson Conceição está praticamente vetado da partida deste fim de semana. Ele sofreu estiramento na região posterior da coxa esquerda e deve ampliar o número de jogadores no inchado departamento médico atleticano.

Agora, o setor conta com 11 jogadores, todos em processo de recuperação física: Réver, Emerson, Rafael Carioca, Lucas Cândido, Claudinei, Pedro Botelho, Emerson Conceição, Maicosuel, Marion, Luan e Jô. Se Dátolo não se recuperar no sábado, será o 12º integrante do departamento médico do clube.