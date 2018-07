Com entorse, lateral-esquerdo Fábio Santos vira dúvida no Atlético-MG

O técnico Thiago Larghi ganhou mais um motivo para se preocupar no Atlético-MG nesta quinta-feira. Poucas horas após a vitória sobre o Paraná, na noite de quarta, o departamento médico confirmou que o lateral-esquerdo Fábio Santos sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Exames de imagem constataram o problema físico.

Logo após a detecção da contusão, o jogador entrou em tratamento. Mas a comissão técnica ainda não sabe se poderá contar com o lateral. Se for vetado, o treinador terá duas opções para o jogo contra o Bahia, em Salvador, na segunda-feira. A primeira é escalar o jovem Carlos Gabriel, formado na base atleticana, na posição. A segunda é improvisar o zagueiro Juninho na lateral, algo que o jogador já fez tanto no Atlético quanto no Palmeiras.

Outra preocupação é com o zagueiro Gabriel, desfalque na noite desta quarta porque apresentava quadro de gripe. Nesta quinta, ele treinou somente na academia, com um trabalho específico.

Em compensação, o treinador terá os retornos do atacante Luan e do volante Matheus Galdezani, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão.

Nesta quinta-feira, os titulares fizeram somente o tradicional trabalho regenerativo na academia. Os demais foram a campo para um treino técnico e tático sob o comando de Larghi, ainda no embalo do triunfo conquistado na noite passada.

"Sabíamos que era importante vencer. Não foi uma das melhores partidas que fizemos, mas, em termos de disposição, luta e entrega, foi aquilo que o torcedor quer ver. Graças a Deus, deu tudo certo no final. Foi uma vitória importante que nos trouxe de volta para o campeonato, uma partida muito difícil. O Paraná dificultou muito a nossa vitória e temos que valorizar os três pontos", comentou o volante Elias, nesta quinta.

O grupo atleticano voltará aos trabalhos nesta sexta-feira, a partir das 15 horas.