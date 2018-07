Com entorse, Marcos Rocha é dúvida no Atlético para clássico

O técnico Levir Culpi ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha para o duelo diante do Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela volta das semifinais do Campeonato Mineiro. O jogador passou por exames que indicaram uma torção no tornozelo esquerdo e, por isso, ainda é dúvida para o confronto decisivo.

Marcos Rocha se lesionou justamente na partida de ida contra o Cruzeiro, no empate por 1 a 1 no Independência. Imediatamente iniciou um tratamento, mas ainda assim ficou de fora do confronto com o Atlas, no México, pela Copa Libertadores. Após o duelo, realizou exames que indicaram a gravidade da lesão. No desembarque atleticano em Belo Horizonte, estava com uma proteção na região e mancava um pouco.

Se não puder contar com Marcos Rocha, Levir deve escalar Patric. Neste caso, o Atlético-MG teria provavelmente o mesmo time que pegou o Atlas, com: Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, Luan e Carlos; Lucas Pratto.

Quem também foi desfalque no México e teve lesão diagnosticada foi o zagueiro Leonardo Silva, que tem um problema muscular na coxa direita. O jogador, no entanto, já estaria fora do duelo deste domingo por ter sido expulso na partida de ida. Resta saber se terá condições de pegar o Colo-Colo, no jogo decisivo para a classificação do Atlético-MG na Libertadores, quarta que vem.