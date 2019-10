Com entorse no joelho, Diego Alves desfalca Flamengo contra o Goiás

Por causa de uma entorse no joelho direito, sofrida na vitória por 1 a 0 sobre o CSA, no domingo passado, no Maracanã, o goleiro Diego Alves foi confirmado como desfalque do Flamengo para o jogo contra o Goiás, nesta quinta-feira, em 20 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador não foi incluído na lista de relacionados pelo técnico Jorge Jesus para o duelo na capital goiana e será a única baixa da equipe rubro-negra. "O atleta Diego Alves sofreu entorse no joelho direito no último jogo. Iniciou tratamento no CT", informou o Flamengo, por meio de publicação em sua página no Twitter.

Sem o titular à disposição, o treinador português deverá confirmar César como substituto nesta partida em que o time carioca tentará dar novo passo para a conquista do Brasileirão. Líder disparado do torneio, com 67 pontos, a equipe tem dez de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, que em outro confronto desta quarta-feira encara o São Paulo em clássico no Allianz Parque.

Gabriel Batista, também incluído na lista de relacionados para a partida em Goiás, é a outra opção de Jorge Jesus para a meta flamenguista. Ao total, o comandante convocou 24 atletas para este duelo no Serra Dourada.

O elenco rubro-negro realizou na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, o seu último treino de preparação para a partida antes de viajar para Goiânia. Confirmado na equipe titular para este próximo desafio, o meia Everton Ribeiro disse que o Flamengo não pode se iludir com o favoritismo contra o Goiás, atual décimo colocado do Brasileirão, com 38 pontos, e disse esperar por um jogo complicado no Serra Dourada.

"O Brasileiro é sempre muito competitivo. Todos querem enfrentar o Flamengo. É um jogo que vai ser pegado e temos que ter atenção para sair com o nosso objetivo, que é a vitória. A gente fica ansioso para chegar ao final do campeonato e ser campeão, que é o que interessa. O jogo mais importante é sempre o próximo. Isso que nós deu essa vantagem até aqui, e assim que vamos pensar até o final", afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O meio-campista também reconheceu que existe uma grande exigência física para os jogadores rubro-negros, principalmente pelo fato de que Jorge Jesus sempre adota a opção de escalar força máxima à disposição em todas as partidas. Porém, ele garantiu não ser contrário à estratégia do comandante, que vem sendo bem-sucedida até aqui.

"O desgaste é grande, são muitos jogos, muitas viagens, mas o Mister tem uma visão que está dando certo e com certeza vai escolher o que for bom para gente", disse Everton Ribeiro, confiante na conquista de mais três pontos nesta quinta-feira.