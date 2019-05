Com entorse no tornozelo, Liziero só volta ao São Paulo após Copa América

O volante Liziero desfalcará o São Paulo nos próximos jogos até a parada dos campeonatos para a disputa da Copa América. O jogador realizou nesta segunda-feira um exame que apontou grave entorse no tornozelo direito.

Liziero se lesionou ainda no primeiro tempo do empate sem gols entre São Paulo e Bahia, no último domingo. Ele sofreu um pisão de Gregore e teve de ser substituído.

De acordo com o clube, "a região lesionada foi imobilizada, e o meio-campista utilizará muletas – sem apoio direto com o solo – nas próximas duas semanas. Neste período, o jogador passará por novas avaliações e seguirá com o tratamento no Reffis".

Foi a terceira lesão de Liziero em 2019. Ele já havia sofrido um entorse no tornozelo direito em janeiro e um estiramento muscular na coxa esquerda em abril. Dos 27 jogos do São Paulo nesta temporada, o volante participou de 13.

Contra o Bahia, Liziero foi substituído por Luan, que pode ser a opção do técnico Cuca para os confrontos que restam nesta primeiro semestre.

O próximo compromisso do São Paulo será novamente contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.