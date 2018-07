Conmebol divulga tabela da fase de grupos da Copa Libertadores

Duas semanas após o sorteio dos grupos da Copa Libertadores, a Conmebol enfim divulgou, nesta terça-feira, a tabela detalhada de jogos da competição. E a entidade sul-americana cometeu equívocos no documento, marcando para uma mesma noite, de 2 de março, jogos de Palmeiras e Corinthians em São Paulo.

O erro pode ser explicado como de digitação. A partida entra Palmeiras e Rosario Central, em São Paulo, aparece na tabela como programada para 2 março, quinta-feira. O problema é que o dia 2 de março é uma quarta. A tabela dá a impressão de que, na verdade, a partida é em 3 de março, aí sim uma quinta, com o Corinthians jogando em casa contra Oriente Petrolero (Bolívia) ou Santa Fe (Colômbia) um dia antes.

O primeiro brasileiro a estrear na Libertadores será o São Paulo, que joga a fase preliminar. O time do técnico Eduardo Bauza pega o César Vallejo, dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h45, no Peru, e depois recebe o rival uma semana depois, no mesmo horário. A partida ainda não está confirmada no Morumbi, que sofre reformas no gramado, e deve acontecer no Pacaembu.

Na fase de grupos, quem joga primeiro é o Palmeiras, que abre a competição diante de River (Uruguai) ou Universidad de Chile, fora de casa, no dia 16 de fevereiro, uma terça-feira. Na quarta, o São Paulo, se avançar, recebe o The Strongest, da Bolívia, o Atlético-MG visita o Melgar no Peru, o Corinthians vai ao Chile pegar o Cobresal e o Grêmio viaja ao México para enfrentar o Toluca.

Exceto, na terceira rodada, quando jogará uma quinta-feira, o Atlético-MG fará todas as suas partidas às 21h45 de quarta-feira, pelo horário de Brasília. Também as partidas do Grêmio em casa estão marcadas para este horário. O Corinthians só não fará um jogo no ''horário da TV''. Será pela terceira rodada, contra o Cerro Porteño, fora de casa. Nesta mesma quarta-feira, o Palmeiras recebe o Nacional, da Uruguai, às 21h45.

CONFIRA A TABELA DOS BRASILEIROS:

SÃO PAULO - César Vallejo (Fora, 3/fev), César Vallejo (Casa, 10/fev) - se passar: The Strongest (C, 17/fev), The Strongest (F, 10/mar), Trujillanos (F, 16/mar), Trujillanos (C, 5/abr), River Plate (C, 13/abril) e The Strongest (F, 21/abr).

PALMEIRAS - River ou Univ. Chile (F, 16/fev), Rosario Central (C, 2 ou 3/mar), Nacional (C, 9/mar), Nacional (F, 17/mar), Rosario Central (F, 6/abr) e River ou Univ. Chile (C, 7/abr).

CORINTHIANS - Cobresal (F, 17/fev), Oriente Petrolero ou Santa Fe (C, 2/mar), Cerro Porteño (F, 9/mar), Cerro Porteño (C, 16/mar), Oriente Petrolero ou Santa Fe (F, 13/abr) e Cobresal C, 20/abr).

ATLÉTICO-MG - Melgar (F, 17/fev), Ind. Del Valle ou Guarani (C, 24/fev), Colo Colo (F, 10/mar), Colo Colo (C, 16/mar), Ind. Del Valle ou Guarani (F, 6/abr) e Melgar (C, 14/abr).

GRÊMIO - Toluca (F, 17/fev), LDU Quito (C, 2/mar), San Lorenzo (C, 9/mar), San Lorenzo (F, 15/mar), LDU Quito (F, 13/abr) e Toluca (C, 19/abr).