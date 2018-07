Com esquema ofensivo, Vasco encara o Bangu para manter boa fase

O Vasco vai se valer de um esquema bastante ofensivo para tentar manter neste sábado a boa fase no Campeonato Carioca, em jogo com o Bangu, às 16 horas, em São Januário. O técnico Doriva escalou quatro meias, que vão se revezar em tabelas com o atacante Gilberto, e espera assim envolver a defesa do adversário.

Ele acredita que o Bangu vai se fixar na marcação, explorando os contra-ataques. "Em jogos assim, temos de estar preparados para lidar com uma estratégia mais defensiva e sabemos que é difícil furar o bloqueio. Por isso, é preciso tranquilidade, temos que trabalhar bem a bola e sermos agressivos", declarou Doriva.

O Vasco não vai poder contar com o volante Guiñazu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bernardo volta ao time. Doriva alertou sua equipe sobre a força do Bangu, que faz boa campanha no Carioca e ainda luta por uma vaga nas semifinais. "É um time bem equilibrado e pode surpreender."

O Bangu vai levar a campo um dos jogadores mais experientes do grupo, o volante Ives, com passagem de destaque no Vasco, clube que defendeu por quatro anos. "Vamos com tudo em busca dos três pontos. Nosso objetivo é colar nos líderes e, quem sabe, conseguir a classificação para a semifinal. Estou ansioso para que o jogo comece logo. Vai ser ótimo voltar a São Januário", declarou.