Com estádio interditado, São Caetano atuará no Canindé

Na estreia contra o Figueirense, o São Caetano já havia jogado no campo da Portuguesa e saiu do gramado com uma derrota por 1 a 0. Por enquanto, o time paulista só tem um ponto conquistado no empate com o América-RN em 3 a 3, no último sábado.

De acordo com o São Caetano, a diretoria do clube solicitou, há 40 dias, à engenharia da prefeitura da cidade, a vistoria do Estádio Anacleto Campanella. Sem sucesso, passada a estreia, a agremiação resolveu contratar um engenheiro credenciado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para obter o laudo.

"Jogar em nosso campo, com o apoio da cidade, sempre foi positivo, ainda mais para uma equipe que está sendo formada para subir", afirmou o goleiro Luiz, desde 2002 no clube.