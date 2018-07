Com estádio Mangueirão lotado, Remo perde para o Sampaio Corrêa pela Série C

Mesmo com recorde de público no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, com mais de 33 mil pagantes, o Remo-PA decepcionou a sua torcida no estádio Mangueirão, em Belém, ao perder para o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 1, neste sábado, pela 17.ª e penúltima rodada. O time da casa perdeu um pênalti no começo do jogo e depois não soube controlar o lado emocional diante do líder do Grupo A.

Apesar do péssimo resultado, o Remo segue na briga pelo acesso com 22 pontos, em quarto lugar da chave, mas a equipe pode ser ultrapassada pelo Salgueiro-PE, sexto colocado com 21, que entra em campo nesta segunda-feira contra o CSA-AL, em Maceió. O Sampaio Corrêa, por sua vez, segue soberano na liderança com 32 pontos. O time maranhense já está classificado ao lado do CSA.

Na luta contra o rebaixamento, em São Luis, o Moto Club-MA venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0 e passou a ocupar a sétima posição, com 20 pontos. O time do Mato Grosso perdeu uma boa chance de entrar no G4 porque continua com 21, em quinto lugar.

SURPRESA

No Grupo B, a maior surpresa ficou para a vitória do Mogi Mirim-SP sobre o Macaé-RJ por 3 a 0. Mesmo sem treinar três dias nesta semana, o time paulista entrou em campo motivado por um prêmio extra oferecido pelo Bragantino-SP.

Já rebaixado, o Mogi Mirim continua em 10.º e último lugar, agora com 13 pontos, enquanto que o Macaé permanece em oitavo com 18, um na frente do Bragantino, que tenta fugir do rebaixamento. Neste domingo, recebe o Joinville-SC.

Em Minas Gerais, o Tombense-MG venceu o Botafogo-SP, por 2 a 1, e avançou à terceira posição, com 25 pontos, e bem perto da vaga nas quartas de final. O time paulista, com 22, caiu para o sexto lugar.

A penúltima rodada classificatória continua neste domingo com dois jogos e será completada apenas na segunda-feira com mais dois. Esses duelos podem definir mais alguns times classificados às quartas de final e outros rebaixados.

Confira a 16.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 0 ASA-AL

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Botafogo-SP

Mogi Mirim-SP 3 x 0 Macaé-RJ

Remo-PA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA 1 x 0 Cuiabá-MT

Domingo

15 horas

Bragantino-SP x Joinville-SC

19 horas

Confiança-SE x Fortaleza-CE

Segunda-feira

19 horas

CSA-AL x Salgueiro-PE

21 horas

Volta Redonda-RJ x Tupi-MG