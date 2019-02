Com estádio quase pronto, Tottenham confirma jogo com Arsenal em Wembley

Ainda à espera da conclusão das obras do seu novo estádio, a diretoria do Tottenham voltou a agendar jogos para o estádio de Wembley. Desta vez, será o clássico londrino com o Arsenal, marcado para o dia 2 de março, em rodada do Campeonato Inglês.

Havia expectativa de que o clássico pudesse ser o jogo de abertura do seu novo estádio, em obras desde 2017, depois que a diretoria anunciou, em janeiro, que todos os jogos de fevereiro, como mandantes, seriam realizados em Wembley. O anúncio deixou uma brecha para que o clássico, já em março, fosse realizado na nova arena.

"Mais uma vez, agradeço a todos por estarem conosco e pelo grande apoio que estamos recebendo de diferentes pontos da cidade. Estes próximos dias serão cruciais", afirmou o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

O Tottenham parou de jogar no estádio White Hart Lane em maio de 2017. Na sequência, a arena foi demolida para dar lugar a uma nova estrutura no mesmo lugar. Mas os atrasos vêm marcando a construção do estádio, que terá capacidade para 62 mil torcedores e custo aproximado de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 4,7 bilhões).

Pela programação inicial do clube, o novo estádio deveria receber seu primeiro jogo em setembro do ano passado. Mas seguidos atrasos nas obras acabaram adiando a abertura da arena nos últimos meses.

De acordo com o presidente do clube londrino, o estádio está em seus ajustes finais. "Vamos entrar nos estágios finais, ao testar os detectores de incêndio e o sistema de alarma e sua integração com os demais sistemas de segurança", registrou o clube, em comunicado. "O sucesso destes testes é crucial para a nossa capacidade de obter o certificado de segurança e abrir o estádio."