Com Estadual mantido, Botafogo tenta embalar e Flamengo mira a liderança do Carioca

Em momentos distintos e com ambições diferentes nesta temporada, Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, em clássico da quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ainda sem seus principais atletas, o time rubro-negro está de olho na liderança, enquanto a equipe alvinegra, em reconstrução, quer se manter invicta e embalar para colar nos líderes. O futebol no Rio vai ter de se reorganizar a partir do dia 26, quando não poderá ter jogo na cidade por determinação na luta contra a covid-19.

Três pontos separam Botafogo e Flamengo na tabela de classificação do Estadual. Os rubro-negros, que vêm de vitória por 4 a 1 sobre o Resende, aparecem na vice-liderança da competição, com nove pontos. Já os alvinegros, que jogam o segundo clássico seguido após empatar por 1 a 1 com o Vasco na última rodada, ocupam o quinto lugar, com seis.

Nesta temporada, o Botafogo tem como prioridade o retorno à Série A do Brasileiro. Para ter sucesso na disputa da segunda divisão, o clube tem promovido uma reformulação no elenco, com a chegada de jogadores mais jovens, o último deles o meio-campista Marco Antonio, ex-Bahia. A equipe treinada por Marcelo Chamusca vem de um bom jogo diante do Vasco e tem mostrado evolução.

"Carioca é importante pra nós e queremos estar entre os quatro no fim da primeira fase. Temos de ser coerentes e ter tranquilidade para analisar jogo a jogo, estamos construindo um time. Todos os jogos servem como construção para a Série B, oportunidade que temos para melhorar e criar um vestiário com espírito vencedor. Temos de melhorar na questão da associação entre performance e resultado", disse Chamusca. "Vamos iniciar a Série B mais conectados, com mecânica estruturada e confiança em condição melhor para buscar o acesso. A gente vive um jogo de cada vez."

O treinador ficou satisfeito com o desempenho em São Januário e a tendência é de que repita a escalação ou mande a campo um time muito semelhante ao que iniciou o duelo contra o Vasco. A novidade pode ser o meio-campista Ricardinho. Recém-contratado junto ao Ceará, o experiente jogador de 35 anos foi regularizado no BID da CBF e pode fazer sua estreia diante do Flamengo. É provável que ele comece entre os reservas.

O Flamengo ainda não terá seus principais jogadores nem o técnico Rogério Ceni no banco, embora o treinador e os atletas já tenham voltado da folga após a conquista do Brasileirão. O grupo relacionado será o mesmo que vem atuando nos últimos jogos, ainda sem nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O elenco que iniciou a disputa do Estadual é composto por jovens e conta com alguns atletas do time principal, como o goleiro Hugo Souza, os zagueiros Leo Pereira e Bruno Viana, os laterais Matheuzinho e Renê, os volantes Hugo Moura, Pepê e Gomes e os atacantes Michael, Vitinho e Pedro, este o mais importante da equipe que tem jogado.

Ainda sem Ceni, Maurício Souza, técnico do sub-20, segue no comando ao menos por mais uma rodada. Ele deve repetir no clássico a escalação que começou a partida diante do Resende, vencida por 4 a 1. Na ocasião, foram a campo Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro. Maurício está contente com o rendimento dos jovens neste início do Estadual. "É importante que cada vez eles (jovens) se mostrem mais, não só para a torcida, para a imprensa, mas também para o Rogério Ceni, que estava aí mais uma vez avaliando. Eu acho de suma importância eles estarem atuando e, graças a Deus, atuando bem", destacou.