Com estilo particular, Lucas Lima dá a volta por cima no Palmeiras

Contratado no fim de 2017, Lucas Lima chegou ao Palmeiras cercado de expectativa, já que vinha do rival Santos, que fez de tudo para segurá-lo. No ano passado, viveu altos e baixos, mas nunca conseguiu mostrar o futebol esperado. Neste ano, tem crescido jogo a jogo e hoje já se tornou um dos principais meias do clube.

O jogador tem consciência que estava devendo, mas soube esperar seu momento. Até chegar neste ponto, passou partidas sem nem ficar no banco de reservas, foi vaiado, especulado fora do clube, mas após superar a má fase, curte uma nova fase no Palmeiras.

"Esse ano o Paulista não foi como a gente queria . Quando a fase não está boa, temos que trabalhar e respeitar o bom momento dos outros. Trabalhei em silêncio, separado, e sabia que uma hora iria ter uma nova oportunidade", comentou o jogador.

O futebol moderno pede jogadores que saibam marcar e atacar. Entretanto, alguns atletas possuem uma dificuldade muito grande em exercer alguma dessas funções. Lucas Lima é um exemplo. Excessivamente técnico, sofre quando precisa ajudar na marcação e o técnico Felipão conseguiu perceber isso.

Ciente do estilo do meia, o treinador adaptou o time para colocá-lo em campo. "Ele não é jogador para dar carrinho ou desarmar. Ele é jogador que passa bem a bola e temos que nos adaptar a isso", explicou o treinador.

E conquistar seu espaço no time do Palmeiras não é uma missão fácil para Lucas Lima. Vale lembrar que o time alviverde conta com cinco meias