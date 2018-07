Com estiramento, Paulo Miranda será desfalque nos próximos jogos

O zagueiro Paulo Miranda, do São Paulo, está com um estiramento na coxa esquerda e ainda não tem previsão de retorno aos treinos. O jogador já foi desfalque no último sábado, contra o Grêmio, e como virou baixa, deve dar lugar a Rafael Toloi, que deve retornar à equipe recuperado de lesão no ombro sofrida em jogo com a Ponte Preta.

Paulo Miranda não treinou nesta terça-feira e ficou apenas na academia para tentar recuperar a lesão. No último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre a equipe gaúcha, o técnico Juan carlos Osorio escalou para o lugar dele Rodrigo Caio, que compôs o setor com Dória.

O São Paulo se reapresentou para treinar em dois períodos. Pela manhã, os jogadores foram ao campo para treinos técnicos e à tarde, fizeram trabalhos físicos na academia, seguido por atividade no gramado. O próximo compromisso da equipe será no sábado, contra a Chapecoense, fora de casa, pelo Brasileirão.