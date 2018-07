Com estiramento, atacante Borges irá se tratar nos EUA Fora do amistoso que o Cruzeiro fez contra o Miami Dade, na noite da última terça-feira, em Lawrence, nos Estados Unidos, o atacante Borges está com um estiramento na coxa esquerda. O clube confirmou que o jogador sofreu a lesão durante um treino realizado na última sexta, no campo do College of the Holy Cross, em Worcester.