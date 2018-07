Com estiramento, Maicon vai desfalcar o São Paulo nos próximos jogos

O São Paulo não terá o zagueiro e capitão Maicon nos próximos jogos. O clube confirmou nesta segunda-feira que o defensor sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda na derrota de domingo por 1 a 0 para o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador será baixa da equipe pelas próximas partidas, sem previsão de retorno.

Maicon sentiu a lesão no segundo tempo, quando precisou sair e dar lugar a Lyanco. Um exame de ressonância magnética nesta segunda-feira confirmou a lesão. O jogador já começou o processo de recuperação com fisioterapia em período integral. Na quinta-feira, na partida com o Juventude, pela Copa do Brasil, a dupla de defesa deverá ser formada por Lyanco e Rodrigo Caio.

Maicon tem 42 jogos e três gols pelo clube. Inicialmente contratado em fevereiro por empréstimo de quatro meses, foi adquirido em definitivo por R$ 22 milhões, mais a cessão de parte dos direitos econômicos do lateral Inácio e do zagueiro Lucão. Maicon assinou contrato de quatro anos com o clube e tem sido o capitão da equipe nas últimas partidas.