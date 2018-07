Com estiramento muscular, Renato para por até um mês no Santos

O Santos ganhou um problema sério no clássico do último domingo contra o São Paulo - vitória por 3 a 2, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro: o volante Renato sofreu uma lesão (estiramento) muscular durante o segundo tempo e vai desfalcar a equipe por até um mês.

De acordo com o departamento médico do Santos, Renato foi submetido nesta segunda-feira a uma exame de imagem que constatou ter ocorrido um estiramento no músculo iliopsoas, entre a coxa e a virilha.

O prazo de recuperação é de até um mês. O jogador de 38 anos já iniciou a recuperação e ficará fora pelo menos dos quatro próximos jogos pelo Brasileirão - contra Atlético Mineiro (em Belo Horizonte), Vasco (no Rio), Chapecoense e Bahia, ambos no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Sem Renato, Leandro Donizete é o provável substituto, justamente contra o seu ex-time, nesta quarta-feira, no estádio Independência. O meio-campista foi o escolhido do técnico Levir Culpi no segundo tempo do clássico contra o São Paulo, quando o camisa 8 sentiu a lesão e deixou o campo.