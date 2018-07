Com estiramento, Roger desfalca o Cruzeiro por 15 dias

BELO HORIZONTE - O meia Roger desfalcará o Cruzeiro por 15 dias. Os resultados dos exames realizados pelo jogador apontaram, nesta quinta-feira, um estiramento de grau um na panturrilha esquerda, sofrido no treino da manhã da última quarta.

Com o tempo que ficará afastado, Roger não poderá enfrentar o Palmeiras, neste domingo, em Sete Lagoas, e o Fluminense, no próximo dia 4, no Rio. Caso a recuperação ocorra da maneira esperada, ele deve voltar ao time contra o Santos, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 11, em Minas Gerais.

Com o desfalque, o técnico Cuca já admitiu a possibilidade de mudar o esquema tático do Cruzeiro na partida contra o Palmeiras. Ele deverá escalar Brandão, que recuperou-se de contusão, ao lado de Wallyson e Thiago Ribeiro, formando um trio de ataque.

Além de Roger, outro jogador que está fora do confronto deste domingo é o zagueiro Victorino, convocado pela seleção uruguaia para o amistoso diante da Alemanha, que será disputado no mesmo dia do confronto diante dos palmeirenses.