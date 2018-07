Com estreante zagueiro Réver, Flamengo busca reabilitação contra o Cruzeiro

Os resultados negativos colocaram o time rubro-negro na sexta posição, com 10 pontos. Após início ruim, com protestos da torcida, o Cruzeiro conseguiu um ânimo extra no fim de semana ao vencer o rival Atlético, na estreia do centroavante Fred. O triunfo tirou o time da zona do rebaixamento, agora na 15.ª colocação com oito pontos.

Além da falta de entrosamento, o estreante Réver terá o desafio de disputar uma partida oficial após dois meses, já que a última vez foi no dia 3 de abril, quando o Internacional venceu o Glória por 3 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. Sem espaço na equipe do técnico Argel Fucks, o jogador se transferiu para o clube carioca e ficou na reserva de Léo Duarte na derrota para o Figueirense por 1 a 0. O jogo também marcou a estreia de Rafael Vaz, ex-Vasco.

Com a nova defesa confirmada, o técnico interino Zé Ricardo tenta encontrar a melhor formação ofensiva. Com apenas sete gols, o treinador pode fazer nova mudança com a entrada de Fernandinho no lugar de Everton. Além dos homens de frente, o treinador também precisa mostrar resultado para permanecer no cargo, já que está na função de forma interina desde a saída de Muricy Ramalho, há quatro jogos.

O argentino Mancuello e o colombiano Cuéllar seguem fora da equipe por opção técnica. O primeiro está desprestigiado desde quando o auxiliar Jayme de Almeida comandou o time na ausência de Muricy Ramalho. Recuperado de lesão, o goleiro Paulo Victor e o atacante Emerson voltaram a treinar com o grupo, mas ainda não estão à disposição do treinador.