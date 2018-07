Com estreia de Carpegiani, Coritiba enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte O Coritiba vem de uma importante vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 1, em casa, que serviu para deixar o time fora da zona de rebaixamento no fechamento do primeiro turno. Mas o bom desempenho não terá valor se a equipe paranaense não vencer o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.