Com estreia de Celso Roth, Internacional visita Chapecoense para encerrar tabus

O Internacional conta com a estreia do técnico Celso Roth nesta segunda-feira para tentar acabar com dois tabus no Campeonato Brasileiro. No duelo contra Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, pela 20.ª rodada, o time colorado buscará acabar com o jejum de 11 jogos sem vitórias na competição e também alcançar uma vitória em Chapecó (SC).

Nas duas últimas edições do Brasileirão, o Internacional saiu de campo derrotado quando atuou na Arena Condá. Em 2014, levou um vareio e foi goleado por 5 a 0 e no último ano perdeu por 1 a 0.

Para acabar com esses números negativos, o treinador evitou fazer mistérios e confirmou a equipe que entrará em campo. A principal novidade é a entrada do zagueiro Eduardo improvisado na lateral direita.

O restante da equipe é a mesma que vinha entrando em campo com o antecessor Paulo Roberto Falcão, que ficou por cinco partidas no comando e foi demitido sem alcançar sequer uma vitória. O venezuelano Seijas continua responsável pela armação das jogadas, com um trio ofensivo formado por Eduardo Sasha, Valdívia e Vitinho.

Titular na lateral esquerda, Arthur elogiou o trabalho do novo treinador. "Ele é bastante detalhista e isso dá tranquilidade maior para nós. Podemos ter um time mais compacto, marcando forte e trabalhando a bola na hora de buscar o gol".