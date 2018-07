Com estreia de Juan Jesus e assistência de Totti, Roma vence amistoso

Logo após ser apresentado como reforço da Roma, o zagueiro brasileiro Juan Jesus estreou, neste domingo, pela equipe italiana com vitória por 3 a 2 em amistoso contra o russo Terek Grozny. A partida aconteceu no estádio Pineta e faz parte da preparação do time italiano para a temporada na cidade de Pinzolo.

O segundo jogo da pré-temporada não foi tão fácil como o primeiro, que acabou com vitória por 16 a 0 sobre o Pinzolo, e após sair na frente e levar o empate duas vezes, a Roma só garantiu o triunfo aos 40 minutos do segundo tempo.

Diego Perotti abriu o placar aos 41 minutos da primeira etapa, quando aproveitou sobra e chutou de fora da área, no canto direito. Após o intervalo, aos oito, Oleg Ivanov recebeu em velocidade pela direita e bateu forte por baixo do goleiro para empatar.

No minuto seguinte, o veterano Francesco Totti, 39 anos, acertou um belo lançamento do campo de defesa e colocou Edin Dzeko na cara do gol e o centroavante não desperdiçou. Entretanto, o Terek Grozny conseguiu o empate em uma bela cobrança de falta de Gheorghe Grozav, aos 36 minutos do segundo tempo.

Quando o jogo se encaminhava para o final, Ezequiel Ponce tratou de garantir a vitória para a Roma. O argentino recebeu pela esquerda e chutou na saída do goleiro.

ADOLESCENTE MARCA PELO LIVERPOOL

Ainda neste domingo, o Liverpool teve dificuldades para abrir o placar, mas venceu o Wigan Athletic por 2 a 0, no DW Stadium, em Wigan.

Em três jogos amistosos de pré-temporada, o Liverpool já soma oito gols marcados e nenhum sofrido. Neste domingo, Danny Ings abriu o placar e o jovem Ben Woodburn, 16 anos, fez o segundo.