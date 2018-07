Com estreia de Kleber, Coritiba encara o Cruzeiro para encerrar jejum de vitórias Sem vencer há cinco jogos e na zona de rebaixamento, o Coritiba recebe o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada, em busca da reação no Campeonato Brasileiro. O time paranaense vem de um empate no clássico contra o Atlético Paranaense na última rodada, que interrompeu uma sequência de quatro derrotas consecutivas.