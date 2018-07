Com estreia do técnico Marquinhos Santos, Figueirense recebe o Santa Cruz

O Figueirense terá a estreia do técnico Marquinhos Santos no duelo deste domingo, às 11 horas, contra o Santa Cruz, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 27.ª rodada, em briga direta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O treinador assume a equipe na 17.ª colocação e há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate. O adversário vive momento ainda pior: é o penúltimo colocado na tabela de classificação, cinco pontos atrás dos catarinenses.

No entanto, Marquinhos Santos vive ótima fase. Seu último clube foi o Fortaleza, que ele deixou após terminar na liderança do Grupo A da Série C do Brasileiro e às vésperas do duelo contra o Juventude, que garantirá ao vencedor uma vaga na Série B de 2017.

Com a semana para treinar, Marquinhos Santos testou algumas mudanças no time. Ele promoveu a entrada do lateral-esquerdo Pará, do volante Ferrugem e do meia Elvis entre os titulares. Sem poder contar com o atacante Rafael Moura, machucado, ele manterá Lins isolado na frente.