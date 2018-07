Com 'estreia' do venezuelano Guerra, Palmeiras ganha do Nacional em jogo-treino

O meia Guerra fez nesta segunda-feira uma pré-estreia pelo Palmeiras. Ainda no aguardo da documentação da mudança ao Brasil, o venezuelano atuou durante todo o jogo-treino na Academia de Futebol contra o Nacional, que atua na Série A3 paulista. O eleito craque da Copa Libertadores do ano passado fez boas jogadas na vitória por 1 a 0, com gol de Alecsandro.

O técnico Eduardo Baptista comandou a atividade com os jogadores que foram reservas no amistoso do último domingo - o empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras foi escalado no início com Jaílson; Rodrigo, Thiago Martins, Antônio Carlos e Egídio; Thiago Santos; Michel Bastos, Hyoran, Guerra e Rafael Marques; Alecsandro. A partida teve dois tempos de 35 minutos.

O gol saiu logo no começo, com uma jogada do lateral-esquerdo Egídio. Após cruzamento e desvio de Hyoran, Alecsandro completou. Guerra teve boa participação nos lances, principalmente pela movimentação e rapidez, além de atrair várias faltas. Segundo a comissão técnica, o venezuelano está fisicamente preparado para jogar, porém depende da documentação ficar pronta para que possa ser relacionado. O clube, inclusive, ainda não fez a apresentação oficial do reforço.

No segundo tempo do jogo-treino, Eduardo Baptista fez três alterações na equipe. Keno substituiu Michel Bastos, Érik entrou na vaga de Rafael Marques e o goleiro Jaílson deu lugar a Vinícius Silvestre. Enquanto isso, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia. O elenco ganhará folga nesta terça-feira e só volta ao trabalho na quarta.

O volante Arouca ficou fora dos trabalhos para cuidar de uma lesão no tornozelo direito. Nos últimos dias, ele foi submetido à retirada de um pequeno fragmento de cartilagem da articulação desfalcará a equipe pelos próximos dias.