Com estrelas descansadas, Fluminense recebe o Ceará de olho no G-4

Invicto há cinco jogos e subindo ao menos uma posição a cada rodada, o Fluminense tentará manter o embalo para finalmente chegar ao G-4 do Brasileirão. Com os experientes Nenê e Fred descansados, o ordem é superar o Ceará, às 19 horas, no Maracanã, e esquentar a briga pela quarta posição com o São Paulo.

Nenê e Fred, peças importantes nos últimos resultados positivos do Fluminense, ganharam descanso no duro jogo diante do líder Atlético-MG, quarta-feira, e estão "inteiros" para o duelo deste sábado.

Eles retomam a posição no empolgado time carioca. Único que não foi batido pelos mineiros em Belo Horizonte, o Fluminense voltou para casa com gostinho que "podia ter vencido". Mas satisfeito com o 1 a 1.

Agora, a missão é ganhar a terceira partida seguida como mandante. Nos últimos dois duelos no Maracanã, 4 a 0 no Coritiba e 1 a 0 no Bahia. O ataque funcionou e a defesa com Nino e Digão foi muito bem.

O técnico Odair Hellmann espera que a equipe faça a trinca no Maracanã e, mesmo com Luccas Claro recuperado da covid-19, não deve mexer na zaga. Nino e Digão foram muito elogiados pela apresentação segura no Mineirão. Eles não cometeram nenhuma falta e ganharam todas as jogadas pelo alto.

O Fluminense joga antes do São Paulo na rodada. Portanto, se vencer, supera o rival na tabela e joga pressão. Ambos estão separados por um ponto na disputa pelo quarto lugar.

Odair Hellmann não terá Fernando Pacheco, machucado com um minuto de jogo em Belo Horizonte. O jovem Luiz Henrique formará a dupla ofensiva com Fred. Danilo Barcelos cumpriu suspensão, mas não sabe se volta ao time. O ex-titular Egídio também rendeu bem no Mineirão e pode ser mantido.