Com Everton Ribeiro e Geuvânio, time reserva do Fla goleia em jogo-treino

Com a participação de três dos últimos reforços contratados recentemente, o Flamengo goleou o Resende por 6 a 0, nesta quinta-feira, em jogo-treino disputado no Ninho do Urubu. A equipe carioca contou com seus reservas, incluindo os reforços Everton Ribeiro, Geuvânio e Rhodolfo.

A atividade não contou com os titulares que venceram o Santos por 2 a 0, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Só entraram em campo nesta quinta quem não jogou nenhum minuto no estádio Luso-Brasileiro.

Everton Ribeiro e Geuvânio se destacaram, mas não balançaram as redes. Os gols foram marcados por Rafael Vaz, William Arão, Gabriel, Ederson e Vizeu. O outro gol foi marcado contra. Ribeiro, Geuvânio e Rhodolfo jogaram o primeiro dos três tempos de 35 minutos da atividade.

Everton e Rhodolfo já fizeram suas estreias pelo time rubro-negro. Geuvânio ainda aguarda documentação dos chineses do Tianjin Quanjian, seu ex-time, para poder ser regularizado pelo Flamengo. O time brasileiro espera liberar o atleta até sexta para contar com ele para o duelo com o São Paulo, no domingo, no Luso-Brasileiro, pelo Brasileirão.