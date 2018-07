Com Everton Ribeiro e Rhodolfo, Flamengo goleia em jogo-treino

Um dia depois do empate no clássico com o Fluminense, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para encarar a Chapecoense na quinta-feira, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo, os reservas foram a campo e golearam o Barra da Tijuca por 5 a 1, em jogo-treino.

Mais do que o resultado, a atividade foi importante porque marcou o primeiro teste com a camisa do Flamengo de Everton Ribeiro, contratado há duas semanas como reforço do clube. Outro que defendeu a equipe pela primeira vez foi o zagueiro Rhodolfo, também anunciado recentemente.

Os dois atletas participaram da atividade por cerca de uma hora antes de serem substituídos. Com a abertura da janela para transferências internacionais nesta terça-feira, o Flamengo correrá contra o tempo para tentar registrar os dois jogadores à tempo de encarar a Chapecoense.

A atividade desta segunda foi dividida em três tempos de meia hora, e o Flamengo entrou em campo com: Alex Maralha; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê; Ronaldo, Rômulo e Conca; Ederson, Everton Ribeiro e Leandro Damião. Nesta primeira parte, o time rubro-negro venceu por 2 a 0.

Para o segundo tempo, Matheus Savio entrou na vaga de Conca. Durante o período, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Adryan, Felipe Vizeu, Kleber e Jean Lucas entraram, e o Flamengo ampliou para 3 a 0. Já na terceira e última etapa, o time foi composto apenas por garotos da base e fechou o placar de 5 a 1.