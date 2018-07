Com expectativa de casa cheia, Goiás recebe Flamengo Ainda sem vencer um clube do Rio de Janeiro neste Campeonato Brasileiro, o Goiás vai fazer de tudo para superar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 14.ª rodada da competição. Com a expectativa de casa cheia, quer presentear a sua torcida. "Queremos vencer mais e manter o domínio nos jogos em casa", disse o técnico Enderson Moreira.