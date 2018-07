Com expectativa de recorde de público, Grêmio encara Corinthians em duelo pelo G4 Preocupado em retomar um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Corinthians neste domingo, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 20.ª rodada, em partida que tem a expectativa de quebra de recorde de público na nova Arena Grêmio.