Ex-Benfica, Bryan se empolga com Paulo Bento no Cruzeiro

"Quando estava em Portugal, ele estava na seleção, conheço um pouco, sei que a forma dele de trabalhar é diferente, quem vem na Europa é um estilo diferente, mas importante é trabalhar firme todos os dias. Primeiro pensamento é agarrar a ideia dele, o que ele passar para a gente é ser inteligente para agarrar a ideia e o time ir bem, fazer bons jogos. É a primeira experiência dele fora de Portugal, vai ter de entender a filosofia brasileira e a gente entender a dele. É agarrar a ideia dele, é agarrar o mais rápido possível a sua forma de trabalho, como gosta de jogar", disse.

Bryan, de 24 anos, iniciou a sua carreira no América Mineiro e depois teve passagens por empréstimo pelo Benfica, pela Portuguesa e pela Ponte Preta. Mas foi no clube de Belo Horizonte que ele mais chamou a atenção, se destacando na campanha do acesso à elite do futebol brasileiro no ano passado e também na conquista do título do Campeonato Mineiro, em que o América eliminou o próprio Cruzeiro nas semifinais.

O Cruzeiro superou a concorrência de outros clubes do País para acertar a contratação de Bryan. E, durante a sua apresentação oficial, o lateral-esquerdo explicou as razões que o levaram a optar pela transferência ao seu novo time.

"A grandeza do Cruzeiro, já joguei aqui, sei de tudo que o Cruzeiro pode me oferecer e eu posso oferecer para o Cruzeiro. Time que briga por título, tem uma torcida muito grande, tudo isso motivou. Meu sonho é poder jogar pela seleção, eu sonho com isso, vou trabalhar muito para isso", disse o lateral.

Antes mesmo de ser contratado, Bryan já conhecia bem a estrutura do Cruzeiro, pois teve uma rápida passagem pelas divisões de base do clube. Por isso, ele avaliou viver um momento especial nesse retorno ao time, ainda mais porque ele chega para uma posição bastante carente do elenco, tanto que o polivalente meio-campista argentino Sánchez Miño vem sendo o titular da lateral esquerda do Cruzeiro.

"Expectativa é a melhor de todas, já passei pelo Cruzeiro há 12 anos, a primeira vez que vim a Toca II foi para visitar o elenco principal. Pra mim é gratificante demais voltar. É um sonho, todo jogador sonha em estar em um Clube grande como o Cruzeiro. De contrato assinado, é reconhecimento do meu bom trabalho. Agora a expectativa é ganhar títulos, time grande como o Cruzeiro almeja sempre títulos, vou dar a minha vida em campo, sempre trabalhando forte. Espero poder fazer um gol logo na estreia", declarou o jogador.

Na apresentação oficial de Bryan, a diretoria do Cruzeiro explicou que o reforço assinou um contrato válido por três temporadas. O clube adquiriu 75% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o América-MG ficou com 10% e o investidor com outros 15%.