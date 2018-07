Com expulsão polêmica de goleiro rival, Santa Cruz bate o Figueirense O Santa Cruz se aproveitou da expulsão polêmica de Gatito Fernández, por reclamação, e do talento de Grafite para vencer o Figueirense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Recife (PE), e se recuperar de três derrotas seguidas. Lelê fez o único gol do jogo, após assistência do veterano, que saiu machucado no segundo tempo. O goleiro paraguaio foi expulso ainda na etapa inicial, deixando o Figueirense com um a menos durante a maior parte do jogo.