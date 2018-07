Com expulsão polêmica, Santos perde para o Inter no Sul

Depois de 14 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Internacional quebrou o jejum ao superar o Santos por 2 a 1, em Porto Alegre. O resultado tirou o time da zona de rebaixamento. Já a equipe paulista amargou mais um resultado negativo fora de casa e estacionou nos 36 pontos, a dez do líder Palmeiras, na quinta posição.

O duelo foi marcado por uma expulsão polêmica de Lucas Lima ainda no primeiro tempo. Ele já havia tomado um cartão amarelo por retardar a cobrança de falta. E antes do intervalo, recebeu novamente o cartão em uma cobrança de escanteio e saiu desolado de campo. No banco de reservas, chorou bastante enquanto seus companheiros e o técnico Dorival Junior reclamaram com veemência.

Quando a bola rolou no Beira-Rio, logo aos 18 segundos de partida o Inter tomou um grande susto quando seus zagueiros se chocaram. Paulão e Ernando subiram de cabeça e se encontraram no ar, e o primeiro caiu desacordado no chão. Depois se recuperou, mas acabou sendo substituído por Eduardo. O zagueiro teve apenas um corte no rosto e ficou em observação.

Por precisar de vitória e jogar diante de sua torcida, o Inter tomou a iniciativa do duelo e teve o domínio da posse de bola, enquanto o Santos se resumia a marcar e ficava na expectativa de acertar um contra-ataque. Aos 22 minutos, Ernando arriscou da entrada da área e a bola passou com perigo.

Só que cinco minutos depois, o lateral-esquerdo Geferson fez grande besteira ao tentar afastar a bola de bico. Ricardo Oliveira antecipou a jogada, ajeitou e chutou no canto para abrir o placar. A partir daí, a torcida do Inter passou a vaiar Geferson toda vez que ele pegava na bola.

Com a vantagem, o Santos manteve a proposta de jogo e não se arriscava. Aos 35, quase foi surpreendido por Anselmo, que chutou e Vanderlei espalmou. Sem força na criação, o Inter apostava em chutes de longa e média distância. E foi num deles, aos 42, que Seijas empatou, ao chutar da entrada da área. A bola desviou em Gustavo Henrique e tirou Vanderlei da jogada.

No segundo tempo, já com um a menos, o Santos só se defendeu. O Inter partiu para cima e, aos 15, Vanderlei fez uma defesa fantástica em chute de William. Na cobrança de escanteio, Valdivia cabeceou, o goleiro salvou novamente, mas no rebote, quase em cima da linha, Aylon virou para o time da casa.

Os dois técnicos mexeram na escalação e o Inter desperdiçou algumas jogadas que poderiam ter matado o jogo. No final, o Santos foi ao ataque e quase empatou, com Rodrigão e Copete. Mas o time gaúcho conseguiu se segurar e conquistou três pontos em casa para sair da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 1 SANTOS

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Paulão (Eduardo), Ernando e Geferson; Anselmo (Eduardo Henrique), Fabinho, Seijas e Valdívia (Alex); Nico López e Aylon. Técnico: Celso Roth.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz (Rodrigão), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Léo Citadini (Jean Mota), Renato, Vítor Bueno (Walterson) e Lucas Lima; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Ricardo Oliveira, aos 27, e Seijas, aos 42 minutos do 1º tempo; Aylon, aos 16 minutos do 2º tempo.

JUIZ - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Anselmo, Fabinho (3º), Eduardo Henrique, Seijas, Lucas Lima, Victor Ferraz (3º), Gustavo Henrique, Ricardo Oliveira (3º).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Lima.

RENDA - R$ 763.100,00

PÚBLICO - 29.996 pagantes.

LOCAL - Beira Rio, em Porto Alegre (RS).