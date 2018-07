Com Fábio poupado, Rafael celebra chance no Cruzeiro

Já pensando na final, Cuca vai poupar Fábio, que está pendurado com dois cartões amarelos, e escalar o goleiro Rafael, que terá sua primeira chance de ser titular no ano. A última vez que o jogador, campeão Sul-Americano Sub-20 em 2009 com a seleção brasileira, começou jogando foi contra o Guarani, em setembro do ano passado.

O jovem agradece a chance: "Eu fico muito feliz e lisonjeado pela confiança do professor Cuca, do Robertinho (preparador de goleiros) e todo o grupo, por me escalar para esse jogo, ainda mais uma semifinal. Estamos focados para fazer o melhor independentemente se vai entrar um time misto, reserva ou titular. É o Cruzeiro que vamos representar", comentou Rafael, que sabe da responsabilidade de entrar no lugar de Fábio.

"É muito difícil substituir um goleiro do nível do Fábio, ele mantém uma regularidade muito grande e isso é importante para que o Cruzeiro vença sempre. Mas eu venho treinando bastante, graças a Deus, e espero corresponder e fazer uma atuação digna e a altura do Fábio", planeja o goleiro.

Outro confirmado como titular é o zagueiro Léo, que começa jogando no lugar de Gil. O ex-palmeirense quer manter a qualidade da zaga cruzeirense: "Pinta essa nova oportunidade para a gente poder manter o mesmo nível. Ele (Cuca) tem me dado as oportunidades, acredita no meu trabalho. Vamos com total seriedade para tentar vencer a partida e fazer a nossa parte dentro de casa também", disse o defensor.