Com Fabrício, São Paulo faz primeiro treino com bola na pré-temporada

SÃO PAULO - O São Paulo fez na manhã desta segunda-feira o seu primeiro treinamento com bola na sua pré-temporada, que está sendo realizada no CT em Cotia. A principal atração da atividade foi o volante Fabrício, que está recuperado de dores no calcanhar esquerdo, que passaram a incomodá-lo na sexta-feira. O jogador foi liberado pelo departamento médico após a realização de um teste de resistência aeróbica.

Com o elenco completo, o técnico Emerson Leão comandou o treinamento, iniciado com trabalhos de condução de bola. Depois, com os goleiros em campo, os jogadores realizaram trabalhos de finalização. Para encerrar a atividade, o treinador dividiu o grupo em duas partes para a realização de um trabalho de dois toques.

Fabrício foi um dos jogadores contratados pelo São Paulo para esta temporada. Além do volante, a equipe se reforçou para 2012 com os zagueiros Paulo Miranda e Edson Silva, o lateral-esquerdo Cortês e o meia Maicon. O time estreia no Campeonato Paulista em 22 de janeiro, no Morumbi, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.