Com fadiga muscular, Arrascaeta é poupado no Flamengo e não enfrenta o Ceará

O Flamengo terá um time bem diferente do que vinha atuando neste domingo, diante do Ceará, fora de casa, pelo Brasileirão. O uruguaio Arrascaeta, com fadiga muscular, não foi relacionado por Renato Gaúcho. O treinador também não contará com Rodrigo Caio e Isla, machucados, Bruno Henrique e Willian Arão, suspensos, e Thiago Maia, com covid-19, na partida.

Arrascaeta é um dos titulares que mais vinha encarando a maratona de jogos do Flamengo e ficará no Rio para "trabalhos específicos", de acordo com o clube. Ele já havia dado sinais de esgotamento ao pedir substituição diante do Olimpia, em Brasília, pelas quartas da Libertadores, na quarta-feira.

Sem Arrascaeta, Renato Gaúcho deve manter o esquema com a entrada de Vitinho na armação das jogadas. Michael substitui Bruno Henrique na frente e João Gomes deve ser o primeiro volante no jogo do Brasileirão.

Mesmo desfalcado, o Flamengo promete ser ofensivo no Castelão, pois mira entrar na briga pelo terceiro título seguido. São dez pontos a menos que o líder Atlético-MG (37 a 27), mas com dois jogos a menos. A ordem é não desperdiçar pontos para evitar que os mineiros abram muita vantagem.

O técnico Renato Gaúcho deve mandar o Flamengo a campo diante do Ceará com Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabriel Barbosa.

Isso caso não surpreenda e deixe algum outro titular como opção, pois no meio de semana sem jogo com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Joga na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na quarta-feira.