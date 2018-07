Com falha de Alex, Chelsea empata e perde a liderança

Ainda não foi neste domingo que o Chelsea deu fim à má fase. Prejudicado por uma falha do zagueiro brasileiro Alex, o atual campeão inglês completou a terceira rodada seguida sem vitória no atual campeonato ao empatar por 1 a 1 com o Newcastle, em Newcastle.

Para piorar, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti perdeu a oportunidade de voltar à liderança. Após a vitória por 7 a 1 sobre o Blackburn no sábado, o Manchester United chegou aos 31 pontos, dois a mais que Chelsea e Arsenal, que, por sua vez, bateu o Aston Villa por 4 a 2.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Chelsea mais uma vez saiu atrás no placar. O Newcastle marcou logo aos seis minutos de jogo, graças a uma falha de Alex, que recuou mal uma bola para Cech. O atacante Carrol apostou corrida com o goleiro e teve agilidade para empurrar para o gol antes que ela saísse para escanteio.

O empate do Chelsea só veio nos acréscimos da primeira etapa, com o marfinês Kalou, que recebeu de Drogba, invadiu a área e bateu no canto.