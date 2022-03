Com falha de goleiro, Inter é eliminado por time da 4ª Divisão na Copa do Brasil

De forma vexatória, o Internacional está eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil, ao perder para o Globo-RN, da Quarta Divisão, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim. O revés veio com direito a falha incrível do goleiro Daniel no início do segundo tempo.

Em campo, o Internacional não confirmou seu favoritismo e viu o adversário criar as melhores oportunidades de gol. Aos nove minutos da etapa final, Fernando Ceará cobrou falta e Daniel protagonizou um frangaço. Antes do apito final, aos 42, Rômulo invadiu a área e deu números finais ao confronto.

Na segunda fase, o Globo-RN enfrentará o Brasiliense-DF, que eliminou o Humaitá-AC. Além disso, o time potiguar garantiu premiação de R$ 750 mil.

Ao Internacional, caberá retornar a Porto Alegre com uma pressão enorme na bagagem, principalmente o técnico Alexander Medina, que certamente será cobrado pela eliminação desta quinta-feira.

MAIS CLASSIFICADOS

O Atlético-GO confirmou seu favoritismo, mas levou sustos na vitória sobre o União-MT, por 3 a 0, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Isso porque o time mato-grossense acertou duas bolas no travessão no segundo tempo, mas não evitou a classificação goiana à segunda fase.

O adversário do Atlético-GO na próxima fase será o modesto Nova Venécia-ES, que venceu o Ferroviário-CE, de virada, por 2 a 1, no estádio Zenor Rocha, no Espírito Santo. A partida ficou marcada pela invasão de campo de um torcedor cearense, que agrediu o árbitro e acabou detido pela polícia.

Quem também avançou foi o Vitória-BA, que empatou com o Castanhal-PA, por 1 a 1, na Curuzu, em Belém. Os baianos agora enfrentarão o Glória-RS na segunda fase da competição.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Nova Venécia-ES 2 x 1 Ferroviário-CE

União-MT 0 x 3 Atlético-GO

Castanhal-PA 1 x 1 Vitória-BA

Globo-RN 2 x 0 Internacional-RS

Confrontos da 2ª fase:

Moto Club-MA x Tombense-MG

Pouso Alegre-MG x Coritiba-PR

Azuriz-PR x Mirassol-SP

Avaí-SC x Ceilândia-DF

Atlético-GO x Nova Venécia-ES

Real Noroeste-ES x Juventude-RS

Juazeirense-BA x Vasco-RJ

CSA-AL x Paysandu-PA

Ceará-CE x Tuna Luso-PA

Figueirense-SC x Cuiabá-MT

ABC-RN x Altos-PI

Goiás-GO x Criciúma-SC

Globo-RN x Brasiliense-DF

Guarani-SP x Vila Nova-GO

Tuntum-MA x Cruzeiro-MG

Portuguesa-RJ x Sampaio Corrêa-MA

São Paulo-SP x Manaus-AM

Tocantinópolis-TO x FC Cascavel-PR

Fluminense-PI x Santos-SP

Vitória-BA x Glória-RS