Com falha de Victor, Atlético-MG perde do Colo-Colo

O Atlético Mineiro não resistiu ao Colo-Colo na noite desta quarta-feira e foi derrotado por 2 a 0, em sua estreia na Copa Libertadores, em Santiago. Com uma série de desfalques, o time do técnico Levir Culpi começou bem a partida, mas levou um gol numa falha do goleiro Victor e acabou caindo de ritmo, virando alvo fácil dos anfitriões.

Com o triunfo, o Colo-Colo somou os primeiros pontos no Grupo 1 e alcançou o Santa Fé, da Colômbia. O time colombiano venceu o Atlas, do México, por 1 a 0, na terça-feira. As duas equipes vencedoras dividem a primeira colocação da chave, com os mesmos três pontos.

O Atlético entrou em campo nesta quarta sem vários titulares, como o lateral Marcos Rocha e o atacante Lucas Pratto, uma das principais contratações do time para a temporada. Além deles, o jovem Carlos, o lateral Douglas Santos e o meia Giovanni Augusto ficaram de fora, todos com problemas físicos. Em razão das baixas, a maior esperança da equipe no ataque era Jô, que não correspondeu às expectativas.

O JOGO

Apesar dos diversos desfalques, o Atlético foi para cima do Colo-Colo nos primeiros minutos. O time brasileiro não se intimidou com a pressão da torcida chileno e criou a primeira chance de gol logo aos 3 minutos. Jemerson apareceu livre dentro da área e mandou por cima do travessão. Aos 11, Luan bateu cruzado dentro da área e exigiu boa defesa do experiente goleiro Villar.

Com maior iniciativa, o Atlético controlava as ações e praticamente não era ameaçado. O Colo-Colo só conseguiu levar perigo em uma vacilada da defesa. Delgado ficou na cara do gol, aos 16, mas Victor se antecipou e evitou o gol. A equipe atleticana respondeu com bons lances de Patric, aos 27, e Dátolo, no minuto seguinte.

Melhor em campo, o Atlético parecia mais perto do gol. Até que Felipe Flores arriscou finalização da intermediária e viu Victor aceitar. A bola ainda bateu no goleiro antes de entrar a sua direita, numa flagrante falha, aos 38. O gol mudou a história do jogo porque renovou o ânimo chileno. Antes do intervalo, o Colo-Colo quase anotou o segundo. Paredes acertou o travessão, aos 43.

O segundo tempo começou com os donos da casa ainda mais motivados em campo. Em ritmo acelerado, eles partiram para o ataque, dando trabalho para os zagueiros Jemerson e Leonardo Silva. O Atlético tentou frear o ímpeto chileno em grande jogada de Luan, pela direita, aos 6 minutos. A defesa do Colo-Colo afastou o perigo.

Daí em diante a equipe anfitriã controlou o jogo, praticamente sem levar perigo na defesa.

Com presença constante no ataque, o Colo-Colo definiu o jogo aos 21, em cruzamento de Beausejour e cabeçada de Paredes, livre de marcação, dentro da área. Nos minutos finais, a torcida chilena ainda gritou "olé" das arquibancadas a cada passe correto dos anfitriões.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta noite o Boca Juniors venceu em sua estreia ao bater o Palestino, do Chile, por 2 a 0, fora de casa, em rodada do Grupo 5. Pelo Grupo 8, o Guarani, do Paraguai, empatou com o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 2. A partida foi disputada em Assunção.

FICHA TÉCNICA:

COLO-COLO 2 x 0 ATLÉTICO-MG

COLO-COLO - Justo Villar; Fierro, Vilches, Barroso (Leonardo Cáceres) e Beausejour; Pavez, Jaime Valdés e Felipe Flores (Baeza); Suazo, Juan Delgado (Camilo Rodríguez) e Paredes. Técnico: Héctor Tapia.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Jemerson, Leonardo Silva e Pedro Botelho; Leandro Donizete, Rafael Carioca (Dodô), Dátolo, Maicosuel e Luan; Jô (Cesinha). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Felipe Flores, aos 39 minutos do primeiro tempo. Paredes, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonardo Silva, Rafael Carioca e Jemerson.

ÁRBITRO - Mauro Vigliano (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental, em Santiago (Chile).