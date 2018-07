Com febre, Benzema e Varane desfalcam o Real Madrid

Sem poder contar com o artilheiro francês, Ancelotti admitiu que poderá escalar Javier "Chicharito" Hernández como substituto no ataque para fazer dupla com Cristiano Ronaldo. O treinador, porém, não descartou a possibilidade de atuar com um meio-campista avançado ao lado do astro português.

"Vou pensar nas próximas horas se Chicharito joga ou não. Sua adaptação foi muito boa e ele já marcou gols", disse o comandante, que tem Isco e James Rodríguez como dois meias que são boas opções para serem escalados como atacantes.

Já para o lugar de Varane, Ancelotti irá escalar Nacho, que fará dupla de zaga com Pepe. Khedira, por sua vez, se recuperou de uma lesão na panturrilha que o deixou fora dos gramados por 40 dias. Assim, entrou na lista de relacionados, embora ainda não tenha um ritmo de jogo ideal para atuar.